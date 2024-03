Primeiro-ministro do Haiti renuncia ao cargo em meio à onda de violência

O primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry, concordou na noite desta segunda-feira, 11, em renunciar ao cargo, anunciou o atual presidente da Comunidade do Caribe (Caricom), o presidente da Guiana, Irfaan Ali, que realizou uma reunião urgente na Jamaica com autoridades, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e membros da Comunidade do Caricom.

Os líderes caribenhos disseram que "reconhecem a renúncia do primeiro-ministro haitiano Ariel Henry" assim que um conselho presidencial de transição for criado e um primeiro-ministro interino for nomeado.

"Tomamos nota da renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry", declarou Mohamed Irfaan Ali, presidente da Guiana e da Caricom, anunciando "um acordo de governança de transição que abre caminho para uma transição pacífica de poder".

Eles se reuniram a portas fechadas por várias horas para discutir como contenha a violência crescente no Haiti. Henry não compareceu à reunião e não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto. No entanto, a renúncia foi confirmada em conversa telefônica com Antony Blinken, informou uma autoridade dos EUA.

Antes de compartilhar os detalhes do conselho de transição proposto, Ali disse: "Quero fazer uma pausa e agradecer ao primeiro-ministro Henry por seu serviço ao Haiti". "Está claro que o Haiti está agora em um ponto crítico", disse ele. "Estamos profundamente angustiados com o fato de que já é tarde demais para muitos que perderam muito nas mãos de gangues criminosas."

Henry, que enfrentou apelos para renunciar ou concordar com um conselho de transição, ficou preso fora de seu próprio país em viagem ao exterior, devido ao aumento da agitação e da violência por parte de gangues criminosas que invadiram grande parte da capital do Haiti e fecharam seus principais aeroportos internacionais. Henry permaneceu em Porto Rico e estava tomando medidas para retornar ao Haiti quando fosse possível, de acordo com uma breve declaração do Departamento de Estado do território americano.

Blinken também anunciou outros US$ 33 milhões em ajuda humanitária e a criação de uma proposta conjunta acordada pelos líderes caribenhos e "todas as partes interessadas do Haiti para acelerar uma transição política" e criar um "colégio presidencial". Ele disse que o colégio tomaria "medidas concretas" que ele não identificou para atender às necessidades do povo haitiano e permitir o destacamento pendente da força multinacional a ser liderada pelo Quênia.

A proposta conjunta tem o apoio do bloco comercial regional Caricom. "Acho que todos concordamos: o Haiti está à beira do desastre", disse Ali. Ali disse que está "muito confiante de que encontramos pontos em comum" para apoiar o que ele descreveu como uma solução liderada e de propriedade dos haitianos.

Caos

Enquanto os líderes se reuniam a portas fechadas, Jimmy Chérizier, considerado o líder de gangue mais poderoso do Haiti, disse aos repórteres que, se a comunidade internacional continuar no caminho atual, "isso mergulhará o Haiti em um caos ainda maior".

"Nós, haitianos, temos que decidir quem será o chefe do país e que modelo de governo queremos", disse Chérizier, um ex-policial de elite conhecido como Barbecue, que lidera uma federação de gangues conhecida como G9 Family and Allies. "Também vamos descobrir como tirar o Haiti da miséria em que se encontra agora."

A reunião na Jamaica foi organizada pelo Caricom, que há meses pressiona por um governo de transição no Haiti, enquanto os protestos no país exigem a renúncia de Henry.

"A comunidade internacional deve trabalhar junto com os haitianos para uma transição política pacífica", escreveu o secretário adjunto dos EUA para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, no X, antigo Twitter. Nichols participará da reunião

As preocupações permanecem de que uma solução há muito procurada continuará a ser ilusória. A Caricom disse em uma declaração na sexta-feira anunciando a reunião urgente na Jamaica que, embora "estejamos fazendo um progresso considerável, as partes interessadas ainda não estão onde precisam estar".

Mia Mottley, primeira-ministra de Barbados, disse que até 90% das propostas que as partes interessadas haitianas apresentaram são semelhantes. Essas propostas incluem uma "necessidade urgente" de criar um conselho presidencial para identificar um novo primeiro-ministro para estabelecer um governo.

Seus comentários foram transmitidos brevemente pela Caricom, no que parece ter sido um erro, e depois foram abruptamente interrompidos.

A reunião foi realizada enquanto gangues poderosas continuavam a atacar alvos importantes do governo em toda a capital do Haiti, Porto Príncipe. Desde 29 de fevereiro, homens armados queimaram delegacias de polícia, fecharam os principais aeroportos internacionais e invadiram as duas maiores prisões do país, libertando mais de 4 mil detentos.

Muitas pessoas foram mortas e mais de 15 mil estão desabrigadas após fugirem de bairros invadidos por gangues. Os alimentos e a água estão se esgotando à medida que as barracas e lojas que vendem para os haitianos pobres ficam sem produtos. O principal porto de Porto Príncipe continua fechado, deixando dezenas de contêineres com suprimentos essenciais retidos.

No final da segunda-feira, o governo haitiano anunciou que estava estendendo o toque de recolher noturno até 14 de março, em uma tentativa de evitar novos ataques. (Com agências internacionais).