Kim Jong-un é visto dirigindo tanque de guerra na Coreia do Norte

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, dirigiu, nesta quinta-feira (14/3), um "novo tipo de tanque de combate" durante uma supervisão de exercícios militares. Com uma jaqueta de couro, Kim cumprimentou os soldados e supervisionou as atividdaes em um posto de comando, ao lado de generais.

Em seguida, ele "entrou em um novo tipo de tanque de combate, assumiu o comando e dirigiu o tanque", afirmou a agência estatal KCNA. Além disso, Kim expressou "grande satisfação com o excelente poder de ataque" do novo tanque e destacou a "importância dos veículos na guerra moderna e a necessidade de organizar exercícios intensivos que simulem uma guerra real".









A notícia foi divulgada no último dia de exercícios conjuntos anuais entre Estados Unidos e Coreia do Sul, nos quais as tropas treinaram a interceptação de mísseis e ataques aéreos. A Coreia do Norte, que possui um arsenal nuclear, criticou os exercícios, que considera um treinamento para uma invasão.

A tensão na península da Coreia aumentou nos últimos meses, com a intensificação dos testes de armas do Norte e o reforço da cooperação com os Estados Unidos e os exercícios militares conjuntos do Sul.

*Com informações da AFP