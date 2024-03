Biden elogia líder do Senado dos EUA que pediu eleições em Israel

"Ele fez um bom discurso e acredito que expressou uma séria preocupação compartilhada não apenas por ele, mas por muitos americanos", disse Biden - (crédito: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Agence France Press Agence France Press

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou nesta sexta-feira (15/3) o discurso do líder democrata do Senado de seu país, no qual pediu novas eleições em Israel, e disse que muitos americanos compartilham suas preocupações sobre a condução do governo de Benjamin Netanyahu na guerra em Gaza.

"Ele fez um bom discurso e acredito que expressou uma séria preocupação compartilhada não apenas por ele, mas por muitos americanos", disse Biden sobre os comentários de quinta-feira (14) de Chuck Schumer, o político judeu com o maior cargo eleito nos Estados Unidos.

"Acredito que novas eleições são a única saída para permitir um processo de tomada de decisões saudável e aberto, em um momento em que tantos israelenses perderam a confiança na visão e direção de seu governo", afirmou Schumer.

O senador democrata disse que Netanyahu se cercou de extremistas de direita e "tem sido muito tolerante com a perda de vidas civis em Gaza, algo que está levando o apoio a Israel a mínimos históricos em todo o mundo".

"Israel não pode sobreviver caso se torne um pária", declarou.