Kate vai falar sobre saúde, mas só quando estiver pronta, diz site

A princesa Kate Middleton, que não faz aparições públicas desde janeiro quando fez uma cirurgia abdominal, deverá falar sobre sua saúde quando voltar aos holofotes. A informação foi publicada pelo site britânico DayliMail, neste domingo (17/3).

O "desaparecimento" dela provocou uma crescente onda de especulações sobre seu real estado de saúde. Ainda de acordo com o site estrangeiro, uma fonte próxima a Kate e ao seu marido, o príncipe William, afirmou que o casal divulgará mais informações sobre sua recuperação no devido tempo. De acordo com informações da Família Real, Kate não fará aparições antes da Páscoa, comemorada no dia 31 de março. "Eles vão querer ser claros e mais abertos, mas farão isso quando se sentirem prontos. Eu esperaria que essa fosse a decisão dela. Eles não vão ter pressa", disse a fonte.

Cirurgia

No dia 16 de janeiro, a princesa Kate foi internada em um hospital privada para realizar a cirurgia abdominal. Ela teve alta em 29 daquele mês. Os detalhes de sua condição, porém, não foram revelados pela família real britânica, por decisão da princesa, que gostaria de que suas informações pessoais fossem preservadas.