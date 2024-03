Rei Charles III aparece em foto no Palácio de Buckingham após rumores sobre saúde Monarca foi fotografado em reunião com veteranos da guerra do Vietnã em encontro que marca 70 anos da assinatura do armistício









O rei do Reino Unido, Charles III, foi visto deixando o Palácio de Buckingham depois de rumores falsos nas redes sociais especularem sobre seu estado de saúde.

Um comunicado falso, divulgado como se fosse do Palácio de Buckingham, circulou em sites internacionais apontando que o monarca havia morrido. O rumor fez com que as Embaixadas do Reino Unido na Rússia e na Ucrânia emitissem um comunicado negando a informação.

O encontro desta terça-feira (19/3) com o monarca foi realizado para celebrar os 70 anos da assinatura do armistício que pôs fim a guerra do Vietnã.

Ainda nesta semana, o site norte-americano TMZ e tabloides britânicos divulgaram um vídeo mostrando a princesa de Gales, Kate Middleton. Kate também foi alvo de rumores sobre o estado de saúde nas redes sociais.