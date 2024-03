Kate Middleton é vista fazendo compras, diz tabloide britânico

Recentemente, surgiram diversas especulações sobre como estava a princesa após um "sumiço" que dura desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal, em janeiro - (crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A princesa de Gales, Kate Middleton, foi vista durante uma visita a uma loja, no fim de semana. As informações são do jornal britânico Daily Mail, que informou que ela estava acompanhada do príncipe William. No entanto, não há fotos da aparição.

Recentemente surgiram diversas especulações sobre como estava a princesa após um "sumiço" que dura desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal, em janeiro.

A loja em que supostamente foram vistos, a The Windsor Farm Shop, fica a cerca de um quilômetro da casa de campo do casal em Windsor. Antes de ser vista na loja, Kate e o marido teriam acompanhado os três filhos, George, 10, Charlotte, 8, e Louis, 5, em atividades esportivas.



"Depois de todos os rumores que estavam circulando, fiquei chocado ao vê-los lá. Kate estava fazendo compras com William e ela parecia feliz e parecia bem. As crianças não estavam com eles, mas é um bom sinal de que ela estava saudável o suficiente para ir às compras", disse uma testemunha narrou a outro periódico, o The Sun.

O último compromisso público ocorreu no dia de Natal em Sandringham. Entretanto ela deve retornar a seus compromissos públicos após 17 de abril, quando seus filhos voltarem às aulas, após as férias da Páscoa.