Brasileiro é resgatado em alto-mar após veleiro naufragar

Um brasileiro foi resgatado em alto-mar após um veleiro naufragar a mais de 2 mil quilômetros da costa da África do Sul na última quinta-feira (14/3). Além do brasileiro, o grupo era formado por um tripulante suíço e um capitão alemão. O suíço também foi resgatado, mas o alemão não conseguiu chegar ao bote salva-vidas e afundou com a embarcação.

A Autoridade de Segurança Marítima da África do Sul (Samsa, na sigla em inglês) informou que recebeu a notificação de que os marinheiros estavam com problemas em alto-mar. Um dispositivo de radiofarol auxiliou na identificação da localização dos tripulantes.

Brasileiro e o suíço foram levados até a Cidade do Cabo após o resgate (foto: Samsas/Divulgação)

Na tarde de quinta, um navio petroleiro avistou o bote salva-vidas nas proximidades da posição de socorro e resgatou os sobreviventes. No momento do resgate havia ventos de até 74 km/h e ondas de oito metros.

Os dois tripulantes que sobreviveram estavam em boas condições de saúde e foram levados até a Cidade do Cabo. O brasileiro está recebendo ajuda da Embaixada do Brasil na África do Sul. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades sul-africanas.