Finlândia tem curso para aprender a ser feliz com tudo pago

A Finlândia fez um proposta difícil de recusar: um curso sobre felicidade, com viagem e estadia paga. O país escandinavo é considerado o país mais feliz do Mundo pelo Relatório Mundial de Felicidade das Nações Unidas (ONU) e está a organizar uma masterclass de cinco dias para dar dicas para uma vida mais feliz.

A segunda edição do curso ocorre de 9 a 14 de junho, deste ano, e é organizado pela Visit Finland e Helsinki Partners, as organizações responsáveis pelo turismo do país.

As inscrições podem ser feitas on-line até ao dia 4 de abril no site da Visit Finland.

Quem participar nesta masterclass tem direito a tudo pago, desde viagens, estadia e alimentação, bem como a atividades como caminhadas, natação selvagem e passeios incluindo os principais restaurantes do país.

O curso todo é centrado na filosofia finlandesa comum de que a felicidade não é um estado místico, mas sim uma habilidade que pode ser aprendida. Os participantes serão ensinados como cultivar o seu interior com métodos de felicidade, sentimentos de prazer, contentamento e satisfação com a vida.