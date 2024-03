As autoridades de resgate de Baltimore, nos Estados Unidos, trabalham contra o tempo para resgatar vítimas da colisão de um navio de carga com uma grande ponte de Baltimore, na manhã desta terça-feira (26/3). O acidente provocou a queda total da ponte, que estava em uso por diversos carros.

De acordo com o chefe de bombeiros da cidade, James Wallace, duas pessoas foram resgatas, uma em estado grave. Pelo menos mais de sete pessoas estão sendo procuradas no rio. No entanto, outra fonte do Corpo de Bombeiros informou à CNN que ao menos 20 pessoas estavam na ponte. Um sonar é usado para detectar veículos que caíram na água.



Por volta das 8h30 (horário de Brasília), o secretário de transportes de Maryland informou, em entrevista coletiva, que um grupo de trabalhadores trabalhava em um reparo na ponte quando a colisão ocorreu. É provável que eles estejam entre os procurados.

Equipes de mergulho irão auxiliar nas buscas, no entanto, é preciso determinar a temperatura da água. O chefe de bombeiros informou que a água do rio é influenciada pela correnteza e que, nesse momento. "Isso representa um pequeno desafio para nós", disse James Wallace em entrevista coletiva.

Colisão

De acordo com o comissário da Polícia de Baltimore, Richard Worley, não há "absolutamente nenhuma indicação" de que o navio tenha atingido a ponte intencionalmente. Com isso, as autoridades descartam qualquer episódio terrorista.

Em um vídeo ao vivo do Porto de Baltimore, é possível acompanhar a colisão. Cerca de dois minutos antes de colidir com a ponte, as luzes do navio se apagam, depois voltam em parte. O navio carregava contêineres e se chamava Dali. Ele estava há menos de 30 minutos em viagem quando colidiu com a ponte. Ele viajaria por 27 dias até o Sri Lanka, onde chegaria em 22 de abril, de acordo com o The New York Times.



O governador de Maryland decretou estado de emergência para que "equipe interagências" se "mobilizem rapidamente".