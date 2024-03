O item foi descrito como "suporte de flutuação herói original feito de madeira balsa trabalhada com detalhes florais ornamentados e curvas de rolagem — motivos de design predominantes na arquitetura rococó" - (crédito: Divulgação/Heritage Auctions HA.com) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O suporte de madeira que salvou a personagem Rose de congelar no mar no filme Titanic foi vendido por US$ 718.750 (mais de R$ 3,5 milhões) em leilão realizado pela empresa Heritage Auctions, no sábado (23/3). O item foi descrito como "suporte de flutuação herói original feito de madeira balsa trabalhada com detalhes florais ornamentados e curvas de rolagem — motivos de design predominantes na arquitetura rococó".

A estrutura foi baseada no pedaço de destroços recuperado da tragédia de 1912. O adereço esculpido tem semelhança com o painel localizado no Museu Marítimo em Halifax, Nova Escócia. O diretor James Cameron visitava regularmente o museu para fazer pesquisas para o filme vencedor do Oscar, o que o inspirou a criar o item semelhante para encenar os emocionantes momentos finais de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet).

"Os pesquisadores acreditam que o painel original de carvalho representa a área precisa onde o transatlântico de luxo se dividiu em dois. Depois de se quebrar, teoriza-se que o painel subiu à superfície quando o navio afundou no Oceano Atlântico Norte", explica o site que realizou o leilão.

"Muitas vezes chamada erroneamente de porta, a estrutura ornamentada era, na verdade, parte da moldura da porta logo acima da entrada do saguão da primeira classe. Tanto o pedaço de destroço recuperado quanto o suporte do filme refletem o opulento esquema de design do construtor de navios original Harland and Wolff", acrescenta a Heritage Auctions.