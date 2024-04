Joana Sanz posta foto de mãos dadas com Daniel Alves e detalhe intriga

Nesta segunda-feira, dia 1º de abril, Joana Sanz compartilhou uma foto onde aparece de mãos dadas com Daniel Alves. A modelo e o ex-jogador estiveram casados de 2017 a 2023, quando anunciaram a separação após ele ser acusado de estuprar uma mulher em uma boate na Espanha em 2022.

Daniel Alves foi sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão devido ao caso, mas foi solto no dia 25 de março após pagar uma fiança de um milhão de euros, equivalente a R$ 5,4 milhões. De acordo com o programa "Fiesta", da rede de televisão espanhola "Telecinco", os dois teriam se encontrado na residência do ex-atleta após sua libertação.

Um detalhe intrigante na foto postada por Joana foi um desenho na mão de Daniel em vermelho, onde o jogador escreveu a expressão matemática "1+1=1". Foi possível identificar que a mão é do jogador, devido à tatuagem que ele possui em seu dorso.



Daniel Alves escreveu 1+1=1 em foto postada por Joana Sanz (Foto: Instagram)

Daniel deixou a prisão acompanhado de sua mãe, Marcia Lúcia, e seus advogados Inés Guardiola e Miraida Puente Wilson. Ele passou 14 meses detido em Barcelona antes de pagar a fiança.

Sua saída da prisão foi marcada por protestos e insultos de populares presentes no local, mas o jogador não concedeu entrevistas.

ÚLTIMA HORA | Dani Alves sale de la cárcel: así ha abandonado las instalaciones de Brians 2 después de 14 meses en prisiónhttps://t.co/ijtjNPIrXG pic.twitter.com/cttA12T5H6 — Cadena SER (@La_SER) March 25, 2024

