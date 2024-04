Caso de gripe aviária é confirmado em humano nos Estados Unidos

Uma pessoa no Texas, nos Estados Unidos, está sendo tratada após ter contraído a gripe aviária. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), informou nesta segunda-feira (1º/4), que ele teve exposição direta com o leite de vacas infectadas com a influenza H5N1.

O paciente apresentava uma inflamação ocular como único sintoma quando foi testado, e está sendo tratado com o antiviral oseltamivir. O vírus foi detectado em rebanhos leiteiros no Texas e no Kansas na semana passada e, desde então tem se espalhado. A cepa foi confirmada também no Michigan, Idaho e Novo México, disseram as autoridades federais na última sexta-feira (29/3), ao jornal norte-americano The Washington Post.

As autoridades federais informaram que o caso confirmado não altera a avaliação do risco para a saúde pública nos EUA. “Embora sejam possíveis casos entre humanos em contato direto com animais infectados, isso indica que o risco atual para o público permanece baixo”, aponta o comunicado da agência.

Os sintomas de pessoas com a gripe H5N1 variam de leves, como infecção ocular e sintomas respiratórios, a graves, como pneumonia e morte. O Texas emitiu um alerta de saúde pedindo aos cuidadores das explorações leiteiras afetadas que fiquem atentos a possíveis casos humanos.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes