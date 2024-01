Urso polar morre em decorrência de gripe aviária; entenda

Um urso polar morreu em decorrência de gripe aviária, de acordo com o Departamento de Conservação Ambiental do Alasca. O caso, registrado em dezembro, chama a atenção pelo fato de uma doença contagiosa matar o animal que vive na North Slope Borough, perto de Utqiagvik, uma das comunidades mais ao norte do Alasca, uma das regiões mais remotas e extremas do mundo.

“Este é o primeiro caso de urso polar relatado, em qualquer lugar”, disse Bob Gerlach, veterinário do estado do Alasca, ao Alaska Beacon. O animal morreu em outubro de 2023, mas a causa só foi confirmada em dezembro pelo Departamento de Conservação Ambiental do Alasca.

As autoridades testaram o corpo do animal em 6 de dezembro e confirmaram que ele havia contraído o vírus no mesmo dia, segundo o jornal inglês The Independent.



Como o urso pegou gripe aviária

Cientistas creem que o urso polar vítima da gripe aviária contraiu a doença depois de consumir carne infectada de restos de aves mortas. De acordo com o Gerlach, o frio extremo contribui para a sobrevivência do vírus. “Se uma ave morrer por causa disso, especialmente se for mantida em um ambiente frio, o vírus pode permanecer no ambiente por um tempo”, disse ele.

Bob Gerlach acredita que a gripe aviária pode ter matado mais ursos polares ao longo da história. No entanto, o fato de esses animais viverem em locais remotos dificulta os registros de seus óbitos.