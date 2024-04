Detentos de Nova York processam o Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do estado devido à decisão de fechar as prisões durante eclipse solar total, que deverá ocorrer na segunda-feira (8/3).

O processo, levado a um tribunal federal localizado no estado de Nova York, alega que o fechamento da prisão — chamado "lockdown" — viola os direitos constitucionais de os presos praticarem sua fé, uma vez que os privaria de observar um evento religiosamente significativo.

Os requerentes são seis homens encarcerados no Estabelecimento Correcional de Woodbourne, a cerca de 160 quilômetros de Nova York. O grupo inclui um batista, um muçulmano, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dois praticantes de Santeria e um ateu.

De acordo com o processo, "um eclipse solar é um fenômeno natural raro, com importância religiosa para muitos". O texto ainda cita uma passagem bíblica em que é descrito um eclipse solar no momento da crucificação de Jesus, bem como o livro islâmico sagrado faz referência a um evento similar quando o filho do Profeta Maomé morreu.

O eclipse foi visto pela última vez nos Estados Unidos em 2017 e não poderá ser visto novamente até 2044.

A ação judicial ainda afirma que o detento ateu recebeu permissão especial em março para assistir ao eclipse, com óculos específicos fornecidos pelo governo. A autorização aconteceu antes de o sistema prisional decretar o lockdown, na segunda-feira.

O porta-voz do estado de Nova York, Thomas Mailey, afirmou que o sistema prisional leva todos os pedidos sob pretextos religiosos em consideração, e que os pedidos relacionados ao eclipse estão sob revisão.

No mês passado, o Departamento de Correções e Supervisão Comunitária do Estado de Nova York anunciou que o sistema prisional vai operar em esquema de feriado na segunda-feira. Dessa forma, os detentos ficarão encarcerados na unidade entre 14h e 17h, horário em que costumam acontecer atividades ao ar livre, no pátio da penitenciária.

O eclipse total do sol é esperado para ser visto em Nova York por volta das 15h15 por meros minutos, enquanto a lua atravessa o espaço entre o sol e a Terra.