O eclipse solar total, que ocorre em 8 de abril, tem deixado apaixonados por astronomia e autoridades locais em estado de alerta. No Canadá, a região de Niágara, onde fica o Parque Nacional das Cachoeiras de Niágara, declarou estado de emergência nesta semana.

A justificativa é para que equipes policiais, médicas, de resgate e outras estejam alertas para qualquer incidente que ocorra no local, que espera receber milhares de visitantes para assistir o eclipse. O local é considerado um dos melhores para se ver o fenômeno.

De acordo com a administração do local, essa é uma forma de “salvaguardar a saúde e a segurança dos residentes e visitantes e proteger as nossas infra-estruturas críticas em qualquer cenário que possa surgir”.

“Os residentes e visitantes de Niágara são bem-vindos para desfrutar com segurança do eclipse em 8 de abril, e os governos locais, equipes de emergência, escolas e outras organizações de Niágara têm trabalhado em conjunto com a Província e outros parceiros importantes para tornar isso possível”, diz o comunicado oficial da administração da região.

O governo local também preparou um guia com dicas de segurança para quem for assistir o eclipse no local. Entre as orientações estão a de usar óculos com certificação ISO 12312-2 e não apenas de sol regular; estar preparados para longas filas; encher o tanque de gasolina e fazer compras antes do eclipse e não parar em rodovias para tirar fotos.