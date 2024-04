Instagram sai do ar na tarde desta quarta; internautas reclamam

O Instagram apresentou saiu do ar em boa parte do mundo na tarde desta quarta-feira (3/4). De acordo com o site DownDetector, no mundo foram registradas, por volta das 17h44, mais de 2,5 mil reclamações sobre a instabilidade. Na página brasileira do monitor, foram pouco mais de 450 denúncias.

No meio da tarde, outra plataforma da Meta deu problema: o WhatsApp, que ficou fora do ar por cerca de 20 minutos. A Meta é a controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Nas redes sociais, internautas reclamaram. Confira algumas postagens:

Instagram sempre cai durante mercurio retrogrado, impressionante — Giovanna (@giogiolimab) April 3, 2024

Que ódio o Instagram não me deixa postar story — ???????????????????????????????????????????? (@packer_vitoria) April 3, 2024

instagram tá pessimo pra postar véiiiii q raiva — Miirage (@miirage_music) April 3, 2024