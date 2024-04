Comércio exterior será o tema da primeira reunião entre os governos dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Argentina, Javier Milei (Partido Libertário). O encontro, previsto para ocorrer em 15 de abril, na capital portenha Buenos Aires, será realizado entre a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres, e o titular da pasta de Comércio argentino, Pablo Lavigne.

A balança comercial na relação entre Brasil e Argentina foi impactada no primeiro trimestre deste ano. As exportações de produtos brasileiros à Argentina caíram 28% em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023. Os dados, disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também mostram uma retração de 7,4% nas importações dos produtos argentinos para o Brasil.

Segundo informações da CNN, Tatiana Prazeres interpreta como "natural" a queda na venda dos produtos brasileiros à Argentina. As explicações para esse declínio, ainda conforme a secretária, são as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país governador por Milei. A inflação argentina fechou 2023 em 192,3% e o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê contração de 2,8% do PIB em 2024.

Geopolítica

O encontro entre o Brasil, na figura da secretária Tatiana Prazeres, e a Argentina, representada por Pablo Lavigne, será uma tentativa de o governo Lula estabelecer laços com a gestão Milei. Brasil e Argentina são os dois maiores sócios do Mercosul.

Na Argentina, Lavigne é o secretário responsável por tratar de questões administrativas relacionadas à importação no país. “A [nossa] primeira avaliação é positiva quanto ao fim das restrições administrativas”, afirmou Tatiana Prazeres, ao comentar exportações brasileira para o país vizinho.