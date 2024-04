Casal quebra recorde com diferença de altura de 86 centímetros

O casal Larry McDonnell, 42 anos, e Jessica Burns-McDonnell, 40, quebrou o recorde de maior diferença de altura. Os dois moram em Virgínia, nos Estados Unidos, e têm uma distinção de 86,36 centímetros. A mulher tem 177,8cm de altura enquanto Larry, que tem nanismo diastrófico, mede 91,44cm.



New record: Greatest height differential of a married couple (different sexes/ taller woman) - 86.36 cm (2 ft 9 in) achieved by Larry McDonnell and Jessica Burns-McDonnell (USA) ???? pic.twitter.com/Uvz7Hb92zj — Guinness World Records (@GWR) April 8, 2024

Em entrevista ao Guinness World Record, Jessica contou como se conheceram. De acordo com ela, Larry teria reprovado na primeira série e acabou na mesma turma que ela. “Tínhamos o mesmo grupo de amigos quando éramos criança, mas só saímos realmente juntos quando éramos mais velhos”, contou. Após a escola, Larry chegou a morar perto da casa de Jéssica, mas à época a norte-americana estava em um relacionamento.



Tempos depois, quando Jessica terminou o namoro, Larry começou a se aproximar da moça. “Ela foi a primeira pessoa com quem eu poderia realmente ser eu. Ela riu das minhas piadas estúpidas e tudo o que ela falou, eu adorei”, disse Larry.



O namoro dos dois foi oficializado em 2006 e, em dezembro daquele mesmo ano, eles se casaram. O casal teve quatro filhos: Olivia, de 16 anos; Daxx, de 15; Victoria, de 12; e Felix, de 1 ano. Questionado sobre qual é a coisa favorita dele em Jessica, Larry diz: “Quando eu a abraço, ela se sente em casa e toda a turbulência que está acontecendo no mundo vai embora, e somos só eu e ela. E é a coisa mais pacífica de todas”.



O casal viu o anúncio sobre recordistas anteriores no Facebook e percebeu que ele era mais baixo que o homem e, Jéssica, mais alta que a mulher, quebrando o recorde de James e Chloe Lusted, do Reino Unido, com diferença de altura de 56,8cm.

“Este homem me desafiou ainda mais nesta vida a ser uma pessoa melhor e me tornou uma pessoa melhor apenas por estar perto dele”, concluiu Jessica. Larry destaca a importância de ter a companheira ao lado dele. “Ela realmente me incentiva a me destacar e sempre esteve ao meu lado, me incentivando, treinando e me ajudando”, diz.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer