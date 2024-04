Bebê dada como morta se mexe no caixão durante velório

Como ficou quatro horas dentro do caixão — duas delas com a tampa fechada — os médicos consideraram a situação um milagre - (crédito: Reprodução/DailyMail)

Uma bebê recém-nascida quase foi enterrada viva no Paraguai. Nascida prematura de 32 semanas, a criança se mexeu dentro do caixão durante velório, depois que foi aspergida com água benta. A família ficou em choque.

A mãe, de 21 anos, foi levada ao hospital depois de apresentar problemas respiratórios, de acordo com informações do portal britânico Daily Mail. Os médicos decidiram fazer uma cesárea de emergência, visto que a vida da mãe e da bebê estavam em risco. A criança poderia não estar recebendo oxigênio suficiente dentro do útero.

Depois da cirurgia, os médicos informaram à família que a bebê não tinha sobrevivido, pois não apresentava sinais vitais. Foi feita declaração de morte e certidão de óbito.

O hospital liberou o corpo e o pai da criança, Ignacio Medina Vega, colocou-a em um pequeno caixão. O velório durou cerca de quatro horas, até que o tio da bebê reparou que ela se mexeu quando foi aspergida com água benta.

"Quando o tio chegou para se despedir dela, viu que a bebê mexia a cabeça e respirava”, contou Ignácio à mídia local. “Fomos olhar e pudemos ver seu coraçãozinho batendo”.

A família levou imediatamente a pequena de volta ao Hospital Regional de Ciudad del Este, onde está em uma UTI neonatal.

Como ficou quatro horas dentro do caixão — duas delas com a tampa fechada — os médicos consideraram a situação um milagre. “Ela começou a chorar quando um médico a pegou. Os médicos nos disseram que foi um milagre. O mais grave é que estávamos prestes a enterrá-la viva”, completou o pai.

A pequena recebeu o nome de Milagros de Jesús. A equipe do hospital investiga por que a bebê foi considerada morta. Um porta-voz da instituição, Federico Schrodel, afirmou não desconsiderar a catalepsia, uma condição em que não há resposta a estímulos externos.