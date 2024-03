Família descobre na hora do velório que o corpo não era de parente

A família de um homem de 37 anos descobriu na hora do velório que o corpo dentro do caixão não pertencia a vítima. A família percebeu o erro minutos antes de realizar o enterro em Jaraguá, no Vale do São Patrício (GO).

Segundo informou a funerária Jarapax à Tv Anhanguera, o Erro foi do irmão do morto, que reconheceu o corpo errado no Instituto Médico Legal (IML) de Goianésia.

Segundo o proprietário da funerária, o IML só libera o corpo após a identificação de um dos familiares, e foi somente após essa identificação que o corpo foi levado. Após o transtorno, funcionários da funerária retornaram ao IML com o irmão da vítima, que foi advertido verbalmente por familiares.

Em nota ao G1, a Polícia Científica informou que seguiu todos os protocolos de identificação e que as responsabilidades dos policiais envolvidos serão apuradas. A nota informa ainda que a liberação do corpo foi realizada somente após o reconhecimento e que nenhum dos corpos chegou a ser enterrado de forma indevida.

Com o ocorrido, o IML foi até o local do velório e desfez o erro. Os dois corpos que foram trocados são de homens que morreram na última terça-feira (19/3), em Jaraguá, durante uma ação policial. Ambos estavam em uma casa que era usada para tráfico de drogas e armazenamento de armas de fogo.