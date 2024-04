Homem ateia fogo no próprio corpo durante julgamento de Trump

Um homem colocou fogo no próprio corpo perto do tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump está sendo julgado. De acordo com a imprensa americana, o homem estava no Collect Pond Park, em frente ao tribunal, em um espaço dedicado aos apoiadores de Trump, quando jogou um liquido inflamável no próprio corpo.

As pessoas que estavam em volta saíram correndo e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Donald Trump está sendo julgado por ter oferecido propina à uma atriz pornô e omitir os pagamentos, durante a campanha presidencial de 2016. Segundo a acusação, os valores foram declarados como gastos de campanha.

Trump é o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a ser julgado criminalmente.