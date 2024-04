Kate Middleton faz foto autoral do príncipe Louis em aniversário de 6 anos

A princesa de Gales Kate Middleton publicou na conta oficial do Instagram uma foto do filho caçula, o príncipe Louis, em comemoração ao aniversário de seis anos do pequeno. A foto, postada nesta terça-feira (23/4), foi tirada na casa de campo Adelaide Cottage pela princesa, que costuma tirar retratos de aniversários dos filhos. Na legenda ela diz: “Feliz aniversário, Príncipe Louis! Obrigada por todos os bons votos de hoje”.

A imagem inédita do príncipe é a primeira publicada pela princesa após a polêmica foto alterada digitalmente no começo de março. Na época, as especulações eram de que a foto teria sido adulterada para encobrir cirurgias plásticas da princesa ou até mesmo ocultar que ela teria morrido.

Para acabar com as teorias de conspiração que circulavam sobre sua saúde, a princesa de Gales foi forçada a emitir uma declaração admitindo que tinha editado a imagem. “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição”, disse em postagem no Instagram e no X (antigo Twitter).

No entanto, no dia 22 de março a princesa publicou um vídeo no Instagram onde declarou que estava em tratamento contra um câncer, e por isso não estava participando de eventos públicos.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori