Rainha Camilla quebra protocolo em tradição da Páscoa

A Rainha Camilla realizou um ato histórico na manhã desta quinta-feira (28) e quebrou uma tradição que já caminhava há muito séculos na realeza britânica. A monarca concedeu as honras de entregar, no lugar do Rei Charles, as tradicionais moedas distribuídas pela família real, todos os anos, na missa da Quinta-feira Santa.

A tradição é tão antiga que acontece desde seiscentos anos depois de Cristo. Nesta manhã, a Rainha chegou sozinha à Catedral de Worcester e foi saudada pelas autoridades. Como parte da liturgia, Camilla foi presenteada com um buquê de flores e um ramalhete tradicional.

Como de costume, a Royal Maundy, como se chama a tradição, é uma prática religiosa realizada pela família real e consiste em um monarca britânico ou oficial real distribuir cerimonialmente pequenas moedas de prata conhecidas como "dinheiro Maundy". O gesto simboliza esmolas para aposentados.

O ato é uma referência ao momento em que Jesus lava os pés dos apóstolos, na Última Ceia. No final, a modela precisa ser devolvida. Além disso, a monarca distribuiu porta-moedas contendo dinheiro para 75 homens e 75 mulheres que estavam na missa.

A ação simbólica é para agradecer aos que o recebem por suas contribuições às suas igrejas e comunidades locais.

Vale lembrar que o Rei Charles está passando por um tratamento de câncer e por isso não pôde comparecer à tradição. Mas, para tentar participar de alguma forma, ele gravou uma mensagem de áudio que foi reproduzida no ato religioso.









