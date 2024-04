'Não consigo respirar': homem negro morre algemado durante abordagem policial nos EUA

Imagens da câmera corporal de um policial de Ohio, nos Estados Unidos, divulgadas na quarta-feira, 24, mostram que um homem negro morreu sob custódia policial após ter sido algemado e deixado de bruços no chão. Os policiais envolvidos foram colocados em licença administrativa remunerada.

As gravações mostram um policial de Canton respondendo a um chamado de acidente por volta das 20h do dia 18 de abril, que destruiu um poste. A filmagem da câmera corporal do policial Beau Schoenegge mostra que um motorista que passava pelo local direcionou a polícia para o bar, onde estava Frank Tyson, de 53 anos. Uma mulher abriu a porta do bar e disse: "Por favor, tire-o daqui, agora".

A polícia agarrou Tyson e ele resistiu a ser algemado e disse repetidamente: "Eles estão tentando me matar" e "Chame o xerife", enquanto era levado ao chão. Eles o contiveram - inclusive com um joelho nas costas - e ele imediatamente falou aos policiais que não conseguia respirar.

Os policiais disseram ao homem que ele estava bem, para se acalmar e parar de resistir, enquanto ele estava deitado de bruços com as pernas cruzadas no chão. A polícia estava brincando com as pessoas que estavam perto e mexendo na carteira de Tyson antes de perceber que ele estava em uma crise médica.

Cinco minutos após a filmagem da câmera corporal registrar Tyson dizendo "Não consigo respirar", um policial perguntou a outro se Tyson havia se acalmado. O outro respondeu: "Ele deve estar desmaiado."

Ele não se moveu quando um policial falou para ele se levantar e tentou virá-lo. Eles o sacudiram e verificaram o pulso. Minutos depois, um oficial disse que os médicos precisavam "acelerar o passo" porque Tyson não estava respondendo e o oficial não tinha certeza se podia sentir um pulso. Os oficiais começaram a tentar reanimá-lo.

O relatório da polícia de Canton sobre a morte de Tyson, divulgado nesta sexta-feira, 26, disse que "logo depois de prendê-lo", os policiais "reconheceram que Tyson não respondeu" e que uma manobra de reanimação foi realizada. Doses de Narcan também foram administradas antes da chegada dos médicos. Tyson foi declarado morto em um hospital menos de uma hora depois.

O investigador-chefe Harry Campbell, do Gabinete do Legista do Condado de Stark, disse na quinta-feira, 25, que uma autópsia foi realizada no início da semana e o corpo de Tyson foi liberado para uma funerária.

Caso é comparado a George Floyd

Tyson dizendo aos policiais que não conseguia respirar ecoa os minutos que precederam a morte de George Floyd nas mãos da polícia de Minneapolis em 2020. Tyson era negro, de acordo com o escritório do legista. Os dois policiais que foram afastados, Schoenegge e Camden Burch, são brancos, de acordo com o departamento de polícia.

Uma investigação recente da Associated Press concluiu que as palavras "não consigo respirar" - ditas por Tyson e por Floyd - foram ignoradas em outros casos de mortes sob custódia policial.

Frank Tyson foi libertado da prisão estadual em 6 de abril após cumprir 24 anos por um caso de sequestro e roubo e foi quase imediatamente declarado violador da supervisão de controle pós-libertação por não se reportar a um oficial de condicional, de acordo com o Departamento de Reabilitação e Correção de Ohio.

O Gabinete de Investigação Criminal do Procurador-Geral de Ohio disse em comunicado na quinta-feira que sua investigação não determinará se a força foi justificada e que o promotor ou um grande júri decidirá se as acusações relacionadas ao uso da força são justificadas.

O prefeito William V. Sherer disse que expressou pessoalmente suas condolências à família de Frank Tyson. "À medida que superamos este momento desafiador, meu objetivo é ser o mais transparente possível com a comunidade", disse Sherer em comunicado divulgado na quarta-feira.

O Departamento de Justiça dos EUA alertou os policiais desde meados da década de 1990 para virarem os suspeitos de barriga para cima assim que eles estiverem algemados devido ao perigo da asfixia posicional.

A investigação liderada pela Associated Press e publicada em março revelou que mais de mil pessoas morreram ao longo de uma década depois de a polícia as ter subjugado através de meios não destinados a serem letais, incluindo a contenção propensa.