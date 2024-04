Imigrante que luta contra câncer leva R$ 6,6 bilhões em loteria dos EUA

Cheng Saephan, 46 anos, ganhou o prêmio de US$ 1,3 bilhão (R$ 6,6 bilhões) em uma loteria de Oregon, nos Estados Unidos. A fortuna foi retirada na segunda-feira (29/4). Cheng nasceu no Laos e chegou aos EUA em 1994. Ele luta contra um câncer há oito anos.

"Sou grato pela loteria e como tenho sido abençoado com esse prêmio. Poderei cuidar da minha família e da minha saúde, minha vida mudou. Agora posso abençoar minha família e contratar um bom médico para mim", afirmou Cheng Saephan em coletiva de imprensa realizada na sede da Loteria de Oregon.

Cheng e a esposa, Duanpen, ficarão com metade do dinheiro. O restante será dividido com um amiga do casal, Laiza Chao, de 55 anos. Ela havia contribuído com US$ 100 (cerca de R$ 510) para comprar com eles um lote de bilhetes.

Segundo Cheng, ele escreveu os números do jogo em um pedaço de papel e colocou embaixo do travesseiro. Antes do dormir, ele rezou para ganhar, com o pedido: "Preciso de ajuda, não quero morrer ainda, a menos que tenha feito algo pela minha família primeiro".

O prêmio conquistado pelo imigrante é o oitavo maior da história de todos os jogos de loteria dos EUA. O maior prêmio do país foi de US$ 2,04 bilhões (R$ 10,44 bi), entregue na Califórnia em 2022.



“Quero dar os meus mais sinceros parabéns aos Saephans e à Sra. Chao por esta vitória histórica. O prêmio não apenas muda a vida dos três e de suas famílias, mas também é uma grande vitória para o estado", disse o diretor da Loteria do Oregon, Mike Wells.