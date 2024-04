Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, diz que está com tumor no esôfago

O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, 88 anos, anunciou que está com um tumor no esôfago. Segundo ele, o órgão está "muito comprometido" e foi diagnosticado durante um check-up. O uruguaio prometeu permanecer no cenário político “enquanto puder” e disse estar “grato” pela sua vida. Mujica não detalhou se o tumor é benigno ou maligno. A declaração foi feita nesta segunda-feira (29/4), em entrevista coletiva com ativistas.

“É duplamente complexo no meu caso porque padeço de uma doença imunológica há mais de 20 anos que me afetou, entre outras coisas, os rins, o que cria óbvias dificuldades para quimioterapia e cirurgia. Tudo isso está sendo avaliado”, afirmou Mujica, que governou o Uruguai de 2010 a 2015.

“Vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha maneira de pensar e entretido com meus legumes, com minhas galinhas. Quero transmitir para as meninas e meninos do nosso país que a vida é linda e se desgasta, Não tem sentido que a sacrifiquem por estupidezes”, acrescentou o ex-presidente.