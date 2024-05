George Santos grava vídeo performando a drag queen Kitara Ravache

O ex-deputado republicano dos Estados Unidos George Santos gravou um vídeo em que aparece performando a drag queen Kitara Ravache. O registro foi publicado no site Cameo e no Tiktok na quarta-feira (1º/5). George é filho de brasileiros e teve o mandato cassado na Câmara de Representantes dos EUA no ano passado, por acusação de envolvimento em crimes financeiros.

"Aqui é Kitara, sua favorita, depois de 18 anos no armário, George Santos me trouxe de volta. Sabe de uma coisa? Vocês têm que se elevar, deixar tudo mais divertido, mais arriscado. Tenho um conselho para vocês: que tal colocar uma peruca, umas ‘boas’, e se divertir de verdade?”, diz George.



O ex-deputado foi acusado de utilizar fundos eleitorais para gastos pessoais, como aplicação de botox e assinatura no site Onlyfans, conhecido por ter conteúdos adultos de teor sexual. Segundo relatório do Comitê de Ética, durante as eleições de 2020, George Santos chegou a gastar cerca de R$ 19 mil em spas no cartão de débito da campanha e no PayPal.

Em outubro de 2022, o representante recebeu US$ 50 mil em uma conta pessoal, dinheiro que foi gasto com quitação de dívidas, compras na empresa de artigos de luxo Hermès e compras menores no OnlyFans e na Sephora, além de gastos com alimentação e outros pagamentos.

George foi o primeiro deputado abertamente gay a se eleger pelo Partido Republicano nos Estados Unidos. Ele foi drag queen no Rio de Janeiro, mas conseguiu ser eleito usando um discurso homofóbico e transfóbico.