Garoto de 6 anos morre após ser obrigado pelo pai a correr para emagrecer

Imagens mostram momento em que criança cai de esteira ao lado do pai - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem é acusado de assassinar o próprio filho de 6 anos que estava sob seus cuidados nos Estados Unidos. Christopher Gregor, 29 anos, colocou o filho (Corey T. Micciolo) em cima de uma esteira e o forçou a correr no aparelho até a exaustão. O caso ocorreu em abril de 2021, mas só ganhou maiores proporções nesta semana com a acusação do pai por homicídio.

O garoto, na época com 6 anos, morreu dias depois ao passar mal e sofrer uma convulsão. A mãe do menino acusou o pai, Christopher Gregor, de agredir o filho e obrigá-lo a se exercitar.

Nas imagens — mostradas durante o julgamento (veja o vídeo no final da matéria) —, Gregor obriga o filho a correr em uma esteira de academia. O menino chega a cair e tomba outras três vezes ao tentar voltar ao equipamento.

De acordo a acusação, Corey acordou dias depois com a fala prejudicada, enjoo e dificuldade para caminhar. Quando foi levado ao hospital relatou aos médicos ter sido obrigada a correr na esteira pelo pai, que disse ao filho que ele estava muito gordo.

Ainda no hospital, durante um exame, Corey sofreu uma convulsão e morreu.

A mãe do garoto, que também acusa o pai a bater no filho e chorou ao ver as imagens durante o julgamento.