Belize, país que inspirou Madonna em 'La Isla Bonita', não exige visto de brasileiros

São Paulo — Um país vizinho da Guatemala, banhado pelo Mar do Caribe e rico em resquícios da cultura maia — este é Belize, destino para os turistas que querem aproveitar o melhor da América Central. Com 22, 9 mil km² e cerca de 400 mil habitantes, o país está com as portas abertas para os brasileiros, de acordo com o ministro de Turismo de Belize, Anthony Mahler, que veio ao Brasil em abril para fortalecer a relação do país com o mercado de turismo.



“Os brasileiros não precisam de visto para visitar Belize. Acredito que irão gostar de nossas praias, como San Pedro, a ilha de Caye Coker, e Placencia, para quem deseja maior privacidade”, disse ao Correio.

Belize está dividido em seis distritos, cada um com diferentes atrativos para os visitantes. O distrito de Belize reúne as praias mais famosas e também ilhas banhadas pelo Mar do Caribe, como Ambergris Caye, onde fica San Pedro, citada pelo ministro, e Caye Caulker. Ambergris Caye chamou a atenção, inclusive, da rainha do pop: a música La Isla Bonita, cantada por Madonna, teve como inspiração a ilha belizenha.

É neste distrito em que está localizada a segunda maior barreira de corais do mundo, que pode ser visitada em mergulhos ou snorkeling, e a formação marítima the great blue hole (o grande buraco azul, em tradução livre), um dos maiores buracos azuis do mundo, com pouco mais de 300 metros de largura e 124 metros de profundidade.

Para quem gosta de praias, outro distrito de destaque é o de Stan Greek, em que se localiza Placencia. É um destino para quem deseja aproveitar o mar e a cultura local, sem tanto movimento quanto as praias mais badaladas. O local oferece tranquilidade e privacidade para os turistas mais reservados.

Belize também se destaca por um lado cultural forte, com sítios arqueológicos bem conservados. No distrito de Cayo, pode-se visitar os parques Caracol e Xunantunich, onde estão pirâmides e formações da civilização maia que podem ser exploradas de perto. Se desejar uma imersão maior na cultura maia, o distrito de Toledo reúne a população que mantém vivo o legado pré-colombiano.

“Cada distrito tem seu próprio charme. O maior destino turístico é San Pedro, porém mais ao sul há quilômetros de praias mais tranquilas. Se for ao oeste, você terá uma experiência verde, com florestas, rios e cavernas”, ressalta Mahler.

Em termos gastronômicos, Belize tem uma rica seleção de sabores, com influências maias, crioulas, garinagu e caribenhas. Os visitantes podem conhecer receitas com pescados frescos e iguarias do Caribe, como o Hudut, que leva arroz, feijão, frango ensopado, coco e salada de batata.

Antes de visitar, é importante saber que Belize é o único país da América Central que tem como língua oficial o inglês, por ter sido colonizado pela Inglaterra. No entanto, cerca de 50% da população fala também o espanhol, especialmente no sul do país.

O custo médio para o turista é de $275 por dia, conforme estimado pelo ministro. O tempo ideal de visitação é entre uma a duas semanas, em que é possível intercalar a visita a mais de um distrito.

A melhor época para visitar Belize é entre dezembro e maio. De junho a outubro, o país enfrenta uma época chuvosa e pode inclusive passar por furacões. “Os furacões para nós não assustam tanto quanto aos brasileiros. O país está preparado para lidar com eles, que são comuns no Caribe”, aponta Mahler.

Com relação a hospedagem, o país conta com mais de mil empresas de hotelaria licenciadas pelo governo, que variam entre opções luxuosas all-inclusive e pousadas, de acordo com o Ministério do Turismo.

Saindo do Brasil, as rotas aéreas para chegar ao país são realizadas por meio da Copa Airlines, empresa do Panamá. É possível pegar um voo para o Panamá e depois seguir para Belize, ou fazer uma conexão nos Estados Unidos e seguir para o país com voos da American Airlines ou Delta Airlines.

De acordo com o ministro Mahler, também pode-se chegar a Belize de carro, partindo dos Estados Unidos. “Da minha casa para a fronteira mexicana é uma hora e meia de carro. Se o turista quiser pegar um carro nos Estados Unidos e dirigir por lá e pela América Central, pode desfrutar também de Belize”, completa.

Para mais informações sobre atrações, passeios e hospedagem, recomenda-se visitar o site do turismo do país ou baixar o aplicativo Travel Belize, disponível para os sistemas Android e iOs.

