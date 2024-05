Stormy Daniels testemunha sobre sexo e acordo com Trump no tribunal

Um dos momentos mais aguardados do julgamento de Donald Trump em Nova York ocorreu nesta terça-feira (7/5), com o depoimento da ex-atriz pornô Stormy Daniels. No tribunal, a mulher detalhou como conheceu Trump, as relações sexuais que teve com ele e o acordo de silêncio assinado.

O testemunho de Stephanie Clifford — nome real da ex-atriz pornô —, durou quase 4 horas. Ela detalhou a relação sexual com Trump, em 2006, e o suposto pagamento de U$ 130 mil efetuado em troca de silêncio pelo ex-advogado de Trump, Michael Cohen, pouco antes das eleições de 2016.

O pagamento em si não é um crime, mas o Ministério Público norte-americano afirma que Trump registrou o pagamento como se fossem honorários advocatícios, o que torna o pagamento ilegítimo.

Ao testemunhar, ela foi questionada sobre como iniciou a carreira. Ela disse que o convite partiu de uma amiga, que lhe disse ser dançarina — e Stormy topou por achar que faria “balé, jazz e sapateado”. “Eu estava errada, ela era uma dançarina exótica”. A mulher também confirmou que trabalhou por anos na indústria de filmes pornográficos, e destacou ter vencido 11 prêmios de melhor diretora e dois de melhores roteiros.

Daniels disse que escreveu um livro chamado Full Disclosure, que está em processo de conclusão. Ela fala sobre filmes e videoclipes em que participou, incluindo O virgem de 40 anos e Ligeiramente Grávidos.

Como se conheceram

A atriz contou que conheceu Trump durante um torneio de golfe no lago Tahoe, na Califórnia, no qual o empresário estava competindo e ela foi convidada por ser famosa. Os dois se cumprimentaram brevemente e, mais tarde, um segurança de Trump a procurou e disse que o bilionário gostaria de jantar com ela.

Ela disse que inicialmente negou o convite, mas depois mudou de ideia. Daniels foi até a suíte de Trump e ele a teria recebido de pijamas. Ela pediu que Trump se vestisse de forma adequada, e ele teria concordado e se trocado. “Eu sabia que ele era mais velho, provavelmente mais velho que meu pai”, disse a atriz.

Ela encolheu os ombros ao mencionar que teve uma conversa “muito breve” com Trump sobre a esposa dele. Daniels disse que o perguntou sobre Melania Trump e afirmou que ela era muito bonita. Ela se lembra de Trump dizer que eles "não dormiam mais no mesmo quarto".

Segundo ela, durante a conversa, eles falaram sobre oportunidades negócios envolvendo a pornografia e que os dois poderiam fazer parcerias. A atriz disse que depois disso teve um 'apagão' e que a próxima coisa que lembra é estar sem roupas e em meio a uma relação sexual com Trump.

Depois disso, ela deixou o local. Daniels disse que viu o empresário em um evento na noite seguinte e que ele a apresentou a alguns conhecidos, como sendo sua amiga.

“Não fui ameaçada verbal ou fisicamente, embora houvesse um desequilíbrio de poder”, alegou.

A atriz acrescentou que antes de sair do quarto "foi realmente difícil pegar meus sapatos porque minhas mãos estavam tremendo muito". Ela também relembrou falas de Trump após o ato sexual: "ele disse: 'Foi ótimo, vamos nos encontrar novamente, querida".

Daniels teria dado indícios em seu testemunho de que se sentiu intimidada naquela situação. Trump não chegou a reagir durante o depoimento, e seus advogado alegaram que ela queria, na época, uma vaga no programa de TV O Aprendiz, comandado pelo bilionário.

A equipe de advogados tinha pedido para que Daniels fosse proibida de descrever a relação com Trump. O juiz do caso, Juan Merchan, permitiu a descrição, mas disse que não poderia dar detalhes.

Acordo de silêncio

Daniels disse que anos depois do caso, em 2011, foi ameaçada em um estacionamento e que, depois dessa ocasião, resolveu não divulgar sobre o encontro. No entanto, em 2016, durante as eleições presidenciais dos EUA, Trump foi acusado diversas vezes de mau comportamento sexual, o que a fez mudar de ideia. "Minha motivação não era dinheiro, era revelar a história".

No entanto, ela fez um acordo para receber US$ 130 mil pelo silêncio. Daniels afirmou que em 2018 o jornal Wall Street Journal a procurou para falar sobre a relação dela com Trump e que, na ocasião, ela honrou o acordo pelo qual ela ficaria em silêncio, e disse ao repórter que não teve relação com Trump.

O julgamento

O julgamento é o primeiro a um ex-presidente dos EUA. Trump, de 77 anos, é acusado de falsificar 34 documentos contábeis para ocultar o pagamento de 130 mil dólares (R$ 684 mil na cotação atual) destinados a comprar o silêncio de Daniels, na reta final das eleições de 2016.

O depoimento de Daniels foi um dos momentos mais esperados deste julgamento, que começou na sua terceira semana e lançou luz nos bastidores de sua campanha de 2016.

O depoimento desta terça (7) marca o primeiro encontro da atriz com o ex-presidente, que durante anos a difamou. O juiz Juan Merchan, que preside o julgamento, proibiu o republicano de falar sobre as testemunhas em suas redes sociais

Além do caso de Nova York, Trump foi acusado em Washington e na Geórgia de conspirar para anular os resultados das eleições de 2020, vencidas por Biden.