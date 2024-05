Putin surpreende e faz substituições na cúpula militar russa

O presidente russo Vladimir Putin substituiu o ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu. O decreto foi publicado neste domingo (12/5), segundo agências de notícias estatais.

Shoigu agora é secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Com a mudança, o economista Andrei Belousov será o ministro da Defesa — ele foi escolhido por lista de nomeações feita pelo Conselho da Federação, uma espécie de parlamento russo.

"Shoigu continuará trabalhando neste setor, (...) que conhece muito bem por dentro, com seus colegas e parceiros de seu antigo lugar de trabalho", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Apesar de Putin ser constitucionalmente obrigado a nomear um novo grupo de ministros após as novas eleições, surpreendeu a substituição de Shoigu por Belousov. Isso porque Putin apoia Shoigu desde 2012 — mesmo com revezes na guerra contra a Ucrânia e até mesmo com uma rebelião do grupo paramilitar Wagner.