Ameaça de bomba fecha entrada do Festival de Cannes

As medidas de segurança em Cannes são reforçadas durante o festival - (crédito: LOIC VENANCE / AFP)

Na tarde deste sábado (18/5), a entrada do Palais em Cannes foi fechada por conta de uma suposta ameaça de bomba, causada por um item "suspeito".

A imprensa de Cannes informou que o objeto foi encontrado na rua, e não dentro do Palais. A entrada do local, bem como a Croisette, rua que fica em frente ao edifício, foram fechadas para pedestres em ambas as direções.

Uma mochila achada no meio da faixa de pedestres foi inspecionada pela polícia. Uma funcionária do escritório de segurança do festival disse à revista Variety que a situação "foi um engano", mas não deu mais detalhes.

A Croisette e a entrada do Palais foram reabertas às 15h10, horário local.

As medidas de segurança em Cannes são reforçadas durante o festival. Os visitantes do Palais devem ceder suas bolsas para revista e devem passam por um arco detector de metais antes de ingressar no prédio.