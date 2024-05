Líder indígena Krenak está no Festival de Cannes 2024; conheça

A líder indígena Shirley Krenak, de Minas Gerais, participa da 77ª edição do Festival de Cinema de Cannes 2024, que ocorre entre os dias 14 a 25 de maio, na França. Ela faz parte da primeira turma da escola de cinema do festival, que conta com a presença de vários cineastas indígenas e afrodescendentes do mundo todo.

A ativista dirige o documentário Mulheres Indígenas Biomas, que acompanha as atividades da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e também a vida de seis mulheres com realidades diferentes, mas que compartilham histórias, visões de mundo e lutas.



“Eu, Shirley Krenak, como diretora do filme Mulheres Indígenas Biomas, vejo o cinema como uma ferramenta potente para a intervenção política, promovendo o diálogo e a compreensão que podem catalisar mudanças políticas e transformar vidas. Não buscamos apenas reconhecimento, mas trabalhamos em um processo de descolonização no cinema”, afirma a indígena.

A Anmiga celebrou a presença de Shirley no maior festival de cinema do mundo. "Shirley Krenak ocupa a cidade francesa para demarcar e ocupar com o corpo-território das mulheres indígenas o mundo do cinema, mostrando que as Guerreiras da Ancestralidade detém de saberes milenares para estarem e ocuparem qualquer lugar", destaca a organização.

Quem é Shirley Krenak?

Shirley Adilson Silva é professora, escritora, comunicadora, artista, ativista e líder do povo Krenak. Ela ingressou na luta em prol dos povos originários ainda bem jovem, influenciada pelo pai, Waldemar Itchochó Krenak.

Em 2020 ela fundou o Instituto Shirley Djukurnã Krenak (ISDK), organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de desenvolver o engajamento social, pela educação, em prol do meio ambiente e da biodiversidade.

No ano passado a indígena foi condecorada pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) com o título de ‘Doutora Honoris Causa’.