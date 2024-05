Operação para localizar helicóptero do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, que caiu neste domingo

Equipes fazem buscas em região onde caiu helicoptero com presidente do Irã, Ebrahim Raisi - (crédito: IRNA)

O Governo do Irã realiza uma operação para tentar localizar o helicóptero do presidente do país, Ebrahim Raisi, que caiu em uma região de difícil acesso perto da fronteira entre Irã e Azerbaijão.



Segundo a agência estatal, o acidente aconteceu na floresta de Dizmar, entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental. E a localização exata do helicóptero ainda é desconhecida.

No momento, há muita neblina na região o que dificulta muito os esforços de resgate. As primeiras equipes chegaram ao local onde se suspeitava que o helicóptero de Ebrahim Raisi estaria, mas a lama e e a forte chuva dificultam a passagem dos veículos. Deste modo, os socorristas precisam se deslocar a pé, o que está fazendo com o que resgate leve ainda mais tempo.

Ebrahim Raisi, presidente do Irã (foto: Agência IRNA)

Raisi voltava de uma agenda oficial no Azerbaijão quando o helicóptero precisou fazer um pouso forçado em uma região montanhosa. Além de Raisi, estavam a bordo do helicóptero várias autoridades locais, entre elas, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian; o governador da província do Leste do Azarbaijão, Malek Rahmati; e o líder de oração de sexta-feira de Tabriz, Hojjatoleslam Al Hashem. Informações não confirmadas dão conta de que o ministro da Defesa também estava na aeronave.