Helicóptero que transportava presidente do Irã é localizado

As coordenadas geográficas do helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e outras autoridades do país foram determinadas pelo monitoramento aéreo da região, de acordo com a agência oficial iraniana.

Equipes de busca e salvamento agora estão a caminho do potencial local do acidente, apesar das condições meteorológicas adversas.

Um veículo aéreo não tripulado da Turquia, chamado Akinji, também detectou um ponto quente que provavelmente pertence ao local onde o helicóptero caiu.

Um comandante do Corpo de Guarda da Revolução Iraniana confirmou a detecção, via drone, de uma fonte de calor que acredita ser os destroços do helicóptero.

O acidente

Neste domingo (19/5), o helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, sofreu um acidente, na região de Varzaqan, no noroeste do Irã, perto da fronteira com o Azerbaijão.

Segundo a agência estatal do país, Raisi retornava de uma agenda oficial no país vizinho, quando o helicóptero precisou fazer uma "aterrissagem brutal".

O dia foi inteiro dedicado às buscas do helicóptero. No país, o clima é de apreensão, conforme a mídia local.