Acidente no Irã não deixou sobreviventes, reporta agência estatal

Raisi voltava de uma agenda oficial no Azerbaijão no domingo (19/5) - (crédito: AFP)

O acidente de helicóptero que transportava o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos de idade, não deixou sobreviventes, informou a agência de notícias estatal iraniana (IRINN).

Raisi voltava de uma agenda oficial no Azerbaijão no domingo (19/5) quando o helicóptero precisou fazer um pouso forçado em uma região montanhosa.

As buscas pela aeronave duraram todo o domingo e o início da madrugada de segunda-feira. Só foi possível chegar aos destroços depois de o monitoramento aéreo iraniano localizar a aeronave, a 20 quilômetros da divisa com o Azerbaijão.

Além de Raisi, estavam a bordo do helicóptero várias autoridades locais, entre elas, o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amirabdollahian; o governador da província do Leste do Azarbaijão, Malek Rahmati; e o líder de oração de sexta-feira de Tabriz, Hojjatoleslam Al Hashem. Informações não confirmadas dão conta de que o ministro da Defesa também estava na aeronave.

Em outubro do ano passado, Ebrahim Raisi conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por telefone. Segundo o governo brasileiro, Lula e Raisi conversaram sobre o conflito em gaza e o presidente iraniano defendeu o fim imediato dos bombardeios de Israel e o fim do bloqueio da Faixa de Gaza.