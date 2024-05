Conheça a vespa asiática que colocou o Reino Unido em alerta

O Reino Unido emitiu um alerta de perigo, na última segunda-feira (20/5), para a vespa asiática. O inseto não representa ameaça direta aos humanos, mas pode matar de 30 a 60 abelhas por dia e impactar a agricultura. O alerta ocorre porque 2023 apresentou recorde de vespas encontradas no país.

"A Unidade Nacional de Abelhas da Agência de Saúde Animal e Vegetal participou de todos os avistamentos confiáveis, localizando e destruindo 72 ninhos em 56 locais, com a maioria dos ninhos encontrados em Kent. A Unidade Nacional de Abelhas continua pronta para responder rápida e eficazmente a quaisquer novos avistamentos possíveis. A captura precoce é uma parte fundamental da nossa vigilância desta espécie invasora e fundamental para os nossos esforços de erradicação", disse o governo do Reino Unido, em comunicado.

O diretor de Saúde Vegetal do Reino Unido, Nicola Spence, destaca que as vespas asiáticas podem danificar as colônias de abelhas melíferas e prejudicar outros polinizadores. “Ao garantir que somos alertados sobre possíveis avistamentos o mais cedo possível, o público pode ajudar-nos a tomar medidas rápidas e eficazes para acabar com a ameaça representada pelas vespas asiáticas.", disse.

A vespa asiática é nativa do Extremo Oriente – China, Índia e Coreias. A espécie chegou à Europa em 2004, depois de possivelmente ter ido em um carregamento de cerâmica proveniente da China à França. Depois, a vespa espalhou-se rapidamente pelo continente e é agora considerada uma praga na Espanha, Bélgica, Países Baixos, Portugal, Itália, Suíça e Alemanha.