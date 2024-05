Nepalês chega ao topo do Everest pela 30ª vez

Kami superou os 8.849m do Everest e chegou ao topo do mundo pela 30ª vez, batendo novamente o próprio recorde - (crédito: Divulgação)

Alguns alpinistas sonham em escalar o Monte Everest uma única vez na vida. O nepalês Kami Rita Sherpa, 54 anos, conseguiu uma façanha que, provavelmente, nenhum outro homem irá superar. Nesta quarta-feira (22/5), Kami venceu os 8.849m do Everest e chegou ao topo do mundo pela 30ª vez, batendo novamente o próprio recorde. Detalhe: apenas 10 dias depois da 29ª vez. Em 31 de maio de 2023, Kami falou com exclusividade ao Correio Braziliense, quando tinha acabado de concluir a 28ª subida ao Everest.

Na ocasião, ele se recordou de quando decidiu alcançar o cume pela primeira vez. "Foi em 13 de maio de 1994. Ficar de pé no topo da maior montanha do mundo foi uma nova sensação para mim", disse o nepalês. Kami prefere manter a humildade e vê o Everest apenas como um trabalho. Ele guia equipes de alpinistas durante a escalada.

"Não se trata tanto de uma atração (pelo Everest), mas mais de meu trabalho. Com a ajuda de Deus, tenho sido capaz de conquistar algumas coisas", admitiu.



O "Senhor Everest", como ficou conhecido, contou ao Correio que nunca menosprezou os riscos da aventura. "Sempre há perigos na minha ocupação. Ninguém sabe quando uma avalanche vai ocorrer ou quando o tempo vai mudar", disse. "Eu sei da dificuldade do meu trabalho. Embora eu tema a morte, este é meu trabalho e eu me preparo para fazê-lo." Desde a década de 1920, 330 alpinistas morreram durante a tentativa de chegar ao topo. Pelo menos 200 corpos estão na montanha, ante a impossibilidade de serem resgatados.

