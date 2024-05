Nove morrem após estrutura de palco desabar em comício no México; vídeo

Uma tragédia marcou o comício do encerramento de campanha de Lorena Cannavati, candidata a prefeita de San Pedro Garza García (nordeste do México). na noite dessa quarta-feira (22/5). Os fortes ventos e a chuva derrubaram a estrutura de metal e o telão sobre o palco. Pelo menos nove pessoas morreram e 55 ficaram feridas. O evento contou com a presença do candidato a presidente do México Jorge Álvarez Maynez.



Segundo agências de notícias, Maynez foi levado ao hospital para exames, mas não sofreu lesões. "Estou bem. A única coisa que importa é atender as vítimas", disse o candidato. Vídeos divulgados pelas redes sociais mostram o momento da queda da estrutura e o pânico entre os presentes.

Em uma das filmagens, Maynez e Cannavati aparecem com o braço erguido e, ao perceberem o acidente, fogem do palco. Nas redes sociais, internautas culparam a fragilidade da estrutura montada para o comício. O México realizará eleições gerais em 2 de junho.