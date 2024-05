Islândia sofre 5ª erupção vulcânica desde dezembro de 2023; veja vídeo

Uma nova erupção vulcânica ocorreu, na quarta-feira (29/5), na Islândia, afirmou o órgão de meteorologia do país, o Icelandic Metereological Office. A atividade foi registrada na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, e os moradores foram evacuados do local. É a quinta erupção na região desde dezembro de 2023.

A última erupção ocorreu há três semanas, em 16 de março. "A fumaça da erupção alcança uma altura de pelo menos 50 metros", escreveu o órgão de meteorologia no site na internet.

Com a atividade vulcânica, a atração turística do país Lagoa Azul, uma estação térmica, evacuou as instalações poucas horas antes do início da erupção.

De acordo com o instituto de meteorologia, cerca de 400 terremotos foram registrados nos últimos sete dias nos arredores da região da erupção.

Veja vídeos do momento:

When 2 000 degree magma interacts with water as it comes up to the surface, you get some pretty explosive results.



This was captured on the live webcams in Iceland. Notice the lava flowing and a few buildings in the background.#iceland #reykjanes #volcano #eruption pic.twitter.com/kciOc5lE6B