Ataque com faca na Alemanha deixa vários feridos em estado grave - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Várias pessoas ficaram feridas na Alemanha após um ataque com faca, por volta das 11h35 desta sexta-feira (31/5). O crime ocorreu na praça do mercado de Mannheim.

Vídeos do momento compartilhados nas redes sociais mostram o homem correndo em direção aos alvos e desferindo vários golpes. Vários homens tentam segurá-lo no chão, mas sem sucesso.

Policiais chegaram para conter o jovem. Um deles foi ferido no pescoço, antes do agressor ser neutralizado com um tiro.

De acordo com veículos de comunicação da Alemanha, o alvo era Michael Stürzenberger, um ativista anti-islã, que se preparava para discursar em uma reunião organizada pelo Movimento Cidadão Pax Europa (BPE).

O movimento tem como objetivo denunciar "os perigos da influência do islã político nas sociedades democráticas da Alemanha e da Europa". Michael foi porta-voz do partido conservador bávaro CSU em Munique e está envolvido em diversas organizações próximas à extrema direita.

De acordo com a Polícia de Mannheim, os serviços de resgate e emergência, além do helicóptero de resgate, estão trabalhando na ação. O Correio tentou contato com a polícia, mas ainda não teve retorno.

Confira o momento do ataque (o Correio emitiu as cenas mais fortes do momento):