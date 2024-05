Homem com carteira de motorista suspensa é preso por dirigir em audiência

Um homem com a habilitação suspensa apareceu dirigindo na audiência on-line em Michigan, nos Estados Unidos, sobre a suspensão da carteira de motorista. O caso ocorreu em 15 de maio. O juiz ficou sem palavras ao ver que Corey Harris estava dirigindo com a carteira suspensa e durante o julgamento.

O vídeo da audiência mostra o momento em que Harris entrou na audiência, enquanto dirigia. Além disso, em Michigan tem uma lei que proíbe a utilização de celulares e outros dispositivos ao volante.

Assim que Harris entrou no aplicativo Zoom, o juiz J. Cedric Simpson perguntou a Harris se ele estava dirigindo. “Na verdade, estou chegando ao consultório do meu médico, então me dê um segundo. Estou estacionando agora mesmo", respondeu Harris.

Enquanto Harris continuava a dirigir para a câmera, o juiz pode ser visto dizendo: “Uau”. Ele, então, disse: “Então, talvez eu não esteja entendendo alguma coisa. Este é um caso de dirigir com a carteira suspensa... e ele estava apenas dirigindo sem carteira?”, perguntou aos advogados de Harris.

“Não sei nem por que ele faria isso”, disse o juiz Simpson. “Portanto, a fiança do réu foi revogada nesse caso. O réu deverá se apresentar na cadeia do condado de Washtenaw até as 18h de hoje. Se ele não se apresentar, o resultado será um mandado de prisão sem fiança.”

Harris continuou a transmitir no Zoom do tribunal chocado e dizia: “Oh meu Deus”, ele foi liberado da custódia dois dias depois e deve comparecer ao tribunal novamente em 5 de junho. Segundo o Dailymail, a pena por dirigir sem habilitação em Michigan é uma multa de 500 dólares (R$ 2.600) e o cumprimento de até 93 dias em uma prisão.