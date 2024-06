Candidato é assassinado no México horas antes da eleição

Membros da comunidade indígena Otomi votam em uma seção eleitoral na aldeia de Jiquipilco el Viejo, município de Temoaya, estado do México, durante as eleições gerais de 2 de junho de 2024. Os mexicanos vão às urnas para eleger sua primeira mulher presidente com o dois candidatos principais – a candidata do partido no poder Claudia Sheinbaum e o candidato da oposição Xochitl Galvez, ambos de 61 anos – procuram quebrar o teto de vidro num país com uma história de violência e desigualdade de gênero. - (crédito: MARIO VAZQUEZ / AFP)

Um candidato a um órgão de fiscalização municipal foi assassinado no estado mexicano de Michoacán (oeste) horas antes do início das eleições gerais deste domingo (2/6), informou o Ministério Público regional.

Trata-se de Israel Delgado, de 35 anos, aspirante a administrador (controlador) da cidade de Cuitzeo, que foi baleado na noite de sábado perto de sua casa, informou o MP de Michoacán em um comunicado.

Desde setembro do ano passado, quando o processo eleitoral começou com as disputas internas dos partidos, cerca de 26 candidatos foram assassinados. A ONG Data Cívica registra cerca de trinta crimes.

Somente nesta semana, quatro candidatos foram mortos a tiros, o último deles na última sexta-feira, no estado central de Puebla.

Devido a uma série de ataques e à presença de supostos criminosos, as autoridades de Chiapas (sul) decidiram suspender as eleições em dois municípios do estado que faz fronteira com a Guatemala.

De acordo com a promotoria de Michoacán, Delgado, candidato de uma coalizão de centro-esquerda, foi atacado por dois homens em uma motocicleta que fugiram.

Essa região tem sido uma das mais atingidas pela violência política, um fenômeno que vem aumentando no México desde 2018 e por trás do qual organizações do crime organizado estão lutando pelo controle de territórios e buscando coagir as autoridades locais.