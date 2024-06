Brasileiro é condenado à internação compulsória por matar estudante

O homem nascido em Varjão de Minas, na Região Noroeste do estado, acusado de matar uma estudante indiana e esfaquear outra mulher na Inglaterra, há um ano, foi condenado a internação compulsória após se declarar culpado de ambos os crimes para a Justiça inglesa. Keven Antônio Lourenço de Morais, de 24 anos, passava por tratamento devido a problemas de saúde mental à época do assassinato e seguirá com os procedimentos, agora em uma instituição psiquiátrica.

O crime ocorreu em junho de 2023, em Londres, quando ele matou a facadas a estudante indiana Tejaswini Kontham, de 27 anos, em uma residência no noroeste de Londres, segundo a Polícia Metropolitana da capital inglesa. Uma segunda jovem, de 28 anos, também foi ferida, mas sobreviveu.

Em nota, a polícia informou que, como o mineiro havia se declarado culpado em um tribunal de homicídio culposo, o apelo foi aceito e ele teve a responsabilidade diminuída. Keven também já havia se declarado culpado de tentativa de homicídio da segunda vítima.

Ele ficará internado no Bethlem Royal Hospital até que receba uma autorização de saída do Secretário de Estado de Justiça. Keven Antônio de Morais foi avaliado por um psiquiatra forense clínico, que levou em consideração o fato de, na época do crime, o brasileiro passar por tratamento com antipsicóticos, tendo sido atendido no Hospital Holybourne, em Roehampton, e seguir sob cuidados da domiciliares.

Outro médico ainda relatou que Keven cometeu o crime em decorrência de pressões envolvendo a morte de sua ex-namorada, estresse financeiro e histórico familiar difícil. A defesa do mineiro argumentou que ele tentou tirar a própria vida enquanto estava sob custódia.

A vítima do assassinato, Tejaswini Kontham, havia se mudado para a Inglaterra para trabalhar e iniciar um mestrado na Universidade de Nottingham, em março de 2023.