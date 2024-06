Cidade mineira bate novamente o recorde de maior queijo do mundo

A cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce Mineiro, registrou o recorde de maior queijo padrão do mundo nesse fim de semana. A marca de 2.870kg foi alcançada durante a realização da 14ª Festa do Queijo, maior e mais importante evento do município.

Ainda durante o evento, os produtores locais também superaram os recordes de maior doce de leite, maior queimadinha e, pela primeira vez, do maior pão de queijo feito no planeta. As novas marcas registradas substituem os resultados obtidos no ano passado e que já pertenciam a cidade.

Todos os produtos foram pesados e auditados por representantes do livro dos recordes.

Como foi feito o queijo

A empresa 'Laticínio Dois Irmãos' produziu o maior queijo do planeta usando 28 mil litros de leite, a fim de quebrar o recorde do ano passado, com utilização de 26 mil litros. A expectativa era que o peso do queijo ultrapassasse os 2,7 mil quilos, atingidos em 2023. E a meta foi alcançada, a peça passou dos 2,8 mil quilos.

A fábrica de doces Nhá Nair é a responsável por confeccionar, desde 2013, o maior doce de leite do mundo. Neste ano, para superar a marca anterior, foram usados cerca de 2,5 mil litros de leite e 700 quilos de açúcar. O resultado foi que o maior doce de leite do mundo pesou 1.210 quilos, superando 1.070 quilos do ano passado. Por sua vez, o queimadinho produzido em Ipanema atingiu a marca de 1.550 litros.

Maior doce de leite do planeta Marco Evangelista/Imprensa MG

Novidade

Um outro produto tipicamente mineiro também entrará no livro dos recordes neste ano. O pão de queijo de 4,03 kg, feito pelo salgadeiro Heraldo Borelli e a esposa dele, foi considerado o maior já produzido no planeta. Pela primeira vez, a iguaria do nosso estado tem destaque na festa em Ipanema.

Maior pão de queijo é mineiro Marco Evangelista/Imprensa MG