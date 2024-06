Astronauta que tirou a famosa foto da Terra morre em acidente de avião

Morreu nesta sexta-feira (7/6) William Anders, que voou na primeira missão espacial tripulada a orbitar a Lua, o voo Gênesis, da Apollo 8. O astronauta de 90 anos morreu quando um pequeno avião que ele pilotava sozinho mergulhou no lago Roche Harbor, na Virgínia, nos Estados Unidos.

A queda do Beechcraft T-34 Mentor do Major Anders, que ocorreu por volta das 11h40, está sendo investigada pela Administração Federal de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Uma equipe de busca recuperou um corpo da área do acidente na noite de sexta-feira (7), de acordo com uma porta-voz da Guarda Costeira dos EUA.

William fez parte do primeiro grupo de homens do espaço a deixar os limites da órbita da Terra. Durante sua missão, eles tiraram fotos e fizeram filmagens da superfície lunar em preparação para o voo Apollo 11, quando os homens pisaram na Lua pela primeira vez. A fotografia colorida “Earthrise” é considerada uma das primeiras imagens da Terra vista do espaço.

O voo ocorreu na véspera de Natal e durante as 10 órbitas da lua, os três astronautas tiraram fotos da Terra enquanto tinham a missão transmitida para milhões de telespectadores. A foto apareceu na capa do livro 100 Photographs That Changed the World (100 fotografias que mudaram o mundo), da revista Life, em 2003.

Em uma entrevista de 2015 à revista Forbes, o Major Anders disse sobre o Earthrise: “A vista destaca a beleza da Terra e sua fragilidade. Ela ajudou a dar o pontapé inicial no movimento ambientalista".

Na mesma entrevista, ele contou que ficou surpreso com o fato de a memória do público sobre as figuras por trás da foto ter se dissipado. “É curioso para mim que a imprensa e as pessoas em terra tenham meio que esquecido nossa viagem histórica, e o que simboliza o voo agora é a foto do ‘Earthrise’”, disse ele. “Nós percorremos todo o caminho até a Lua para descobrir a Terra.”