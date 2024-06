Piton de 5 metros, mata e engole mulher na Indonésia

Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma cobra píton, que a engoliu inteira no centro da Indonésia, anunciou uma autoridade local neste sábado (8/6). Farida, de 50 anos, mãe de quatro filhos, desapareceu enquanto caminhava pela floresta para vender comida em um mercado local perto de casa, no vilarejo de Kalempang, na Indonésia.

Noni, o marido dela e moradores da aldeia de Kalempang, na província de Celebes do Sul, a encontraram na sexta-feira dentro de uma píton reticulada, que media cerca de cinco metros. Os vizinhos vasculharam a área e rapidamente viram “uma píton com uma barriga grande”, explicou Suardi Rosi a Agence France-Presse.

Leia também: Astronauta que tirou a famosa foto da Terra morre em acidente de avião

De acordo com o jornais locais, a píton teria cravado os seus dentes em na perna de Farida enquanto se enroscava em seu corpo e a sufocou antes de engoli-la.

Mesmo raros, não é a primeira vez que pessoas são engolidas por pitons na Indonésia. No ano passado, moradores do distrito de Tinanggea, no sudeste da ilha de Celebes, mataram uma píton de oito meses que sufocou e comeu um fazendeiro.

De acordo com a AFP, em 2018, uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de uma píton de sete metros na cidade de Muna, no sudeste de Celebes. Antes disso, um agricultor da mesma província foi devorado por uma píton de quatro metros.