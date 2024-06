Dia Nacional de Portugal: embaixada celebra Camões e a democracia

Uma celebração a um gênio da literatura, mas também à cultura, à democracia, à economia e à culinária lusitanas. Na noite desta segunda-feira (10/6), o embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, recebeu na representação diplomática, em Brasília, centenas de convidados — incluindo o procurador geral da República, Paulo Gonet; o deputado federal Antonio Brito (PSD-BA), coordenador da Frente Parlamentar Brasil-Portugal; e o ex-governador Rodrigo Rollemberg; além de embaixadores, autoridades civis e militares e empresários — em uma concorrida recepção para marcar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O evento destacou os 500 anos do nascimento do poeta português Luis Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas, e os 50 anos da Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974.



Os fortes laços entre Brasil e Portugal ficaram sublinhados na escolha da trilha musical — de Maria Bethania a Marisa Monte, passando por Tom Jobim, Ney Matogrosso e Djavan. A Orquestra Maré do Amanhã executou os hinos nacionais do Brasil e de Portugal, antes do discurso do embaixador e do vice-ministro português das Relações Exteriores, Nuno Sampaio. Um vídeo em que a atriz brasileira Silvia Pfeiffer declama o soneto O amor é fogo que arde sem se ver, de Camões, arrancou aplausos da plateia.

Em pronunciamento, Luís Faro Ramos prestou solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e destacou a importância de Camões. "Celebramos os 500 anos de nascimento de Luis Vaz de Camões. No dia em que Portugal se dedica ao autor de Os Lusíadas, quis prestar-lhe essa pequena homenagem. Nos próximos meses, serão realizados, nos quatro cantos do mundo, diversos eventos em celebração a essa efeméride, e o Brasil não será exceção. Em julho, na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro será inaugurada uma exposição com parte do riquíssimo acervo camoniano daquela secular instituição ", anunciou.

O embaixador lembrou que, em 25 de abril de 1974, nascia em Portugal "a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e, livres, habitamos a substância do tempo" — ao citar a poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner. "Cinquenta anos depois, cito as palavras dela para lembrar que a democracia se constrói todos os dias, assumindo e praticando valores, como a tolerância, o respeito e a igualdade", afirmou. "Esta é a mensagem atual da Revolução dos Cravos." O movimento, de cunho social e político, enterrou a ditadura em Portugal e abriu caminho para eleições livres e diretas.

Faro contou que a mesma mensagem foi transmitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um jantar, no dia do 50º aniversário da Revolução dos Cravos, realizado na residência oficial do embaixador de Portugal. De acordo com o diplomata, a relação entre Portugal e Brasil — "singular e muito densa" — se fortalece a cada dia que passa. Ele citou a cimeira de 2023 em Portugal, as visitas do presidente Lula a Lisboa e a vitalidade das empresas brasileiras em Portugal e vice-versa como exemplos da intensidade e do dinamismo dessa relação. Na área comercial, Faro explicou que o Brasil é o país que mais importa e consome vinho português. "Na área consular, a procura por vistos tem sido muito alta, e os brasileiros e brasileiras continuam a ser muito bem-vindos em nosso país." O embaixador também anunciou que, até o fim do ano, a companhia área TAP vai inaugurar uma rota ligando Florianópolis a Lisboa, a 12ª em operação no Brasil.

Por sua vez, o vice-chanceler português, Nuno Sampaio, disse que "é um privilégio ser português, estar no Brasil e ouvir um soneto de Camões na voz de uma atriz do Brasil". "Isso é prova dessa relação densa e histórica, mas, também, de que temos muito a caminhar", declarou. Em um dos momentos mais surpreendentes da recepção, dois cavalos brancos de raça Puro Sangue Lusitano, da Coudelaria Rocas do Vouga, uma das mais galardoadas do Brasil, exibiram duas habilidades de marchadores, nos jardins da embaixada.

Durante a recepção, também foram expostos azeites e vinhos de Portugal. No cardápio, assinado pelo chef Halil Ceyhan, foram servidos bacalhau em nata, arroz de pato, bolinho de bacalhau, vinagrete de polvo no barquete, salada de bacalhau, croquete de frango e calabresa defumada. Tudo acompanhados por vinhos branco e tinto vindos de Portugal.