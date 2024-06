Socialistas saem na frente em Portugal na disputa pelo Parlamento europeu

Lisboa — O Partido Socialista (PS) saiu ligeiramente na frente na disputa pelos 21 assentos a que Portugal tem direito no Parlamento Europeu. Segundo as pesquisas de boca de urna da TVI, a legenda que tem Marta Temido como cabeça de chapa, teve 33,7% dos votos, seguida pela Aliança Democrática (AD), de Sebastião Bugalho, com 32% — um empate técnico. Na terceira posição aparece o extremista de direita Chega, com 12,6% da preferência dos deputados, e a Iniciativa Liberal, com 12,3%.



Os números refletem o que ocorreu nas últimas eleições legislativas, quando a Aliança Democrática, que assumiu o governo em Portugal, e o Partido Socialista ficaram separados por apenas 1% dos votos.

Apesar do chamado dos partidos e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que os eleitores saíssem de casa para votar, o índice de abstenção ficou próximo de 60%. Os portugueses têm se mostrado irritados com o aumento da pobreza no país e colocaram a imigração no centro do debate político, o que obrigou o Executivo a lançar um pacote de medidas para conter a entradas de estrangeiros no país, especialmente, os oriundos da Ásia.



Portugal será um dos poucos países da Europa em que os socialistas ficarão na ponta dos resultados das eleições. Parte dos assentos ocupados por esse grupo político irá para a direita radical, que teve vitória acachapante na França e ficou em segundo lugar na Alemanha.