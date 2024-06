Raro nascimento de elefantes gêmeos é registrado na Tailândia

Gêmeos elefantes recém-nascidos, uma fêmea (L) e um macho (C), ao lado de sua mãe Jamjuree no Ayutthaya Elephant Palace e Royal Kraal em Ayutthaya em 10 de junho de 2024 - (crédito: Manan VATSYAYANA / AFP)

Uma elefanta deu à luz gêmeos na Tailândia, uma ocorrência rara para este mamífero, após um parto difícil que deixou um de seus cuidadores feridos em Ayutthaya, perto de Bangcoc.

Até mesmo a mãe, Jamjuree, surpreendeu-se com o nascimento de uma fêmea de 60 quilos 18 minutos após dar à luz um macho de 80 quilos.

Um funcionário do Elephantstay, centro que abriga o animal, tentou intervir para que não atacasse o segundo filhote, mas foi repelido com um golpe no tornozelo.

A mãe acabou aceitando os dois filhotes, mas eles são tão pequenos que os cuidadores tiveram que instalar uma plataforma para ajudá-los a mamar e complementar sua alimentação.

Os elefantes são os mamíferos com maior período de gestação, entre 18 e 22 meses, e procriam a cada quatro ou cinco anos.

O nascimento de gêmeos ocorre em 1% dos casos e a possibilidade de serem de sexos diferentes é ainda mais rara afirma a organização Save the Elephants.

O Elephantstay acolhe cerca de 80 elefantes que, em sua maioria, eram usados para pedir esmolas nas ruas, uma prática proibida desde 2010.